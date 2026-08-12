Precio de Dog Food Token hoy

El precio actual de Dog Food Token (OISHII) hoy es $ 0, con una variación del 16.10% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de OISHII a USD es $ 0 por OISHII.

Dog Food Token actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 67,628, con un suministro circulante de 250.00M OISHII. Durante las últimas 24 horas, OISHII cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00178746, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, OISHII experimentó un cambio de -2.40% en la última hora y de -15.47% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 987.71.

Información del mercado de Dog Food Token (OISHII)

Cap de mercado $ 67.63K$ 67.63K $ 67.63K Volumen (24H) $ 987.71$ 987.71 $ 987.71 Cap. de mercado totalmente diluida $ 67.63K$ 67.63K $ 67.63K Suministro de Circulación 250.00M 250.00M 250.00M Suministro total 250,000,000.0 250,000,000.0 250,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Dog Food Token es de $ 67.63K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 987.71. El suministro circulante de OISHII es de 250.00M, con un suministro total de 250000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 67.63K.