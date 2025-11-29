Precio de Disco By Matt Furie hoy

El precio actual de Disco By Matt Furie (DISCO) hoy es --, con una variación del 18.10% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DISCO a USD es -- por DISCO.

Disco By Matt Furie actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 53,719, con un suministro circulante de 1.00B DISCO. Durante las últimas 24 horas, DISCO cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00306541, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, DISCO experimentó un cambio de +4.59% en la última hora y de -48.47% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Disco By Matt Furie (DISCO)

Cap de mercado $ 53.72K$ 53.72K $ 53.72K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 53.72K$ 53.72K $ 53.72K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Disco By Matt Furie es de $ 53.72K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de DISCO es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 53.72K.