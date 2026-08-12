Precio de DisclaimerCoin hoy

El precio actual de DisclaimerCoin (DONT) hoy es $ 0, con una variación del 0.95% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DONT a USD es $ 0 por DONT.

DisclaimerCoin actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 266,759, con un suministro circulante de 149.11B DONT. Durante las últimas 24 horas, DONT cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, DONT experimentó un cambio de -0.02% en la última hora y de -1.51% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de DisclaimerCoin (DONT)

Cap de mercado $ 266.76K$ 266.76K $ 266.76K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 713.17K$ 713.17K $ 713.17K Suministro de Circulación 149.11B 149.11B 149.11B Suministro total 398,634,588,339.4961 398,634,588,339.4961 398,634,588,339.4961

La capitalización de mercado actual de DisclaimerCoin es de $ 266.76K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de DONT es de 149.11B, con un suministro total de 398634588339.4961. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 713.17K.