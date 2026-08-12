Precio de Director Lucien hoy

El precio actual de Director Lucien (LUCIEN) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de LUCIEN a USD es $ 0 por LUCIEN.

Director Lucien actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 78,332, con un suministro circulante de 500.00M LUCIEN. Durante las últimas 24 horas, LUCIEN cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00350859, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, LUCIEN experimentó un cambio de -- en la última hora y de -3.05% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 2.20.

Información del mercado de Director Lucien (LUCIEN)

Cap de mercado $ 78.33K$ 78.33K $ 78.33K Volumen (24H) $ 2.20$ 2.20 $ 2.20 Cap. de mercado totalmente diluida $ 156.66K$ 156.66K $ 156.66K Suministro de Circulación 500.00M 500.00M 500.00M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Director Lucien es de $ 78.33K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 2.20. El suministro circulante de LUCIEN es de 500.00M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 156.66K.