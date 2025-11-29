Precio de Digital ASSet Treasury hoy

El precio actual de Digital ASSet Treasury (DAT) hoy es $ 0.00117889, con una variación del 17.33% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DAT a USD es $ 0.00117889 por DAT.

Digital ASSet Treasury actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,178,888, con un suministro circulante de 1000.00M DAT. Durante las últimas 24 horas, DAT cotiza entre $ 0.00117653 (bajo) y $ 0.00142603 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00316335, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, DAT experimentó un cambio de -0.56% en la última hora y de -26.68% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Digital ASSet Treasury (DAT)

Cap de mercado $ 1.18M$ 1.18M $ 1.18M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.18M$ 1.18M $ 1.18M Suministro de Circulación 1000.00M 1000.00M 1000.00M Suministro total 999,999,533.039619 999,999,533.039619 999,999,533.039619

La capitalización de mercado actual de Digital ASSet Treasury es de $ 1.18M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de DAT es de 1000.00M, con un suministro total de 999999533.039619. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.18M.