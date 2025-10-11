Información del precio (USD) de Dex Trending Fund 6900 (DTF6900)

Rango de precios en 24 horas: $ 0
24H Mín $ 0
24H Máx $ 0
Máximo Histórico $ 0.00127758
Precio más bajo $ 0
Cambio de Precio (1H) -1.44%
Cambio de Precio (1D) -20.01%
Cambio de Precio (7D) -36.70%

El precio en tiempo real de Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) es de --. Durante las últimas 24 horas, DTF6900 se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de DTF6900 es de $ 0.00127758, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, DTF6900 ha cambiado en un -1.44% en la última hora, -20.01% en 24 horas y -36.70% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Dex Trending Fund 6900 (DTF6900)

Cap de mercado $ 13.34K
Volumen (24H) --
Cap. de mercado totalmente diluida $ 13.34K
Suministro de Circulación 815.86M
Suministro total 815,858,279.47

La capitalización de mercado actual de Dex Trending Fund 6900 es de $ 13.34K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de DTF6900 es de 815.86M, con un suministro total de 815858279.47. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 13.34K.