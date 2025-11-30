Precio de Descipher Fund hoy

El precio actual de Descipher Fund (DESCI) hoy es $ 0.00008836, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DESCI a USD es $ 0.00008836 por DESCI.

Descipher Fund actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 4,948.18, con un suministro circulante de 56.00M DESCI. Durante las últimas 24 horas, DESCI cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00445736, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00008836.

En el corto plazo, DESCI experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Descipher Fund (DESCI)

Cap de mercado $ 4.95K$ 4.95K $ 4.95K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 8.84K$ 8.84K $ 8.84K Suministro de Circulación 56.00M 56.00M 56.00M Suministro total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Descipher Fund es de $ 4.95K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de DESCI es de 56.00M, con un suministro total de 100000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 8.84K.