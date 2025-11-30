Precio de Depot App hoy

El precio actual de Depot App (DEPOT) hoy es $ 0.00010499, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DEPOT a USD es $ 0.00010499 por DEPOT.

Depot App actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 8,398.9, con un suministro circulante de 80.00M DEPOT. Durante las últimas 24 horas, DEPOT cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.01573771, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00010499.

En el corto plazo, DEPOT experimentó un cambio de -- en la última hora y de -31.75% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Depot App (DEPOT)

Cap de mercado $ 8.40K$ 8.40K $ 8.40K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 10.50K$ 10.50K $ 10.50K Suministro de Circulación 80.00M 80.00M 80.00M Suministro total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Depot App es de $ 8.40K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de DEPOT es de 80.00M, con un suministro total de 100000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 10.50K.