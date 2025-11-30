Precio de Depinet hoy

El precio actual de Depinet (DEPIN) hoy es $ 0.00007464, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DEPIN a USD es $ 0.00007464 por DEPIN.

Depinet actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 6,720.15, con un suministro circulante de 90.04M DEPIN. Durante las últimas 24 horas, DEPIN cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.01271154, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00003786.

En el corto plazo, DEPIN experimentó un cambio de -- en la última hora y de +5.06% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Depinet (DEPIN)

Cap de mercado $ 6.72K$ 6.72K $ 6.72K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 7.46K$ 7.46K $ 7.46K Suministro de Circulación 90.04M 90.04M 90.04M Suministro total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Depinet es de $ 6.72K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de DEPIN es de 90.04M, con un suministro total de 100000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 7.46K.