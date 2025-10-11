El precio en vivo de DePhyneAI hoy es de 0.00000463 USD. Sigue las actualizaciones de precio en tiempo real, los gráficos en vivo, la capitalización de mercado, el volumen de 24 horas y más datos de DPHYAI en USD. Explora fácilmente la tendencia del precio de DPHYAI en MEXC ahora.El precio en vivo de DePhyneAI hoy es de 0.00000463 USD. Sigue las actualizaciones de precio en tiempo real, los gráficos en vivo, la capitalización de mercado, el volumen de 24 horas y más datos de DPHYAI en USD. Explora fácilmente la tendencia del precio de DPHYAI en MEXC ahora.

Precio de DePhyneAI (DPHYAI)

Precio en vivo de 1 DPHYAI en USD:

--
----
+0.50%1D
Gráfico de precios en vivo de DePhyneAI (DPHYAI)
Última actualización de la página: 2025-10-11 12:50:03 (UTC+8)

Información del precio (USD) de DePhyneAI (DPHYAI)

Rango de precios en 24 horas:
$ 0.00000456
$ 0.00000456
24H Mín
$ 0.00000474
$ 0.00000474
24H Máx

$ 0.00000456
$ 0.00000456

$ 0.00000474
$ 0.00000474

$ 0.00024377
$ 0.00024377

$ 0.00000456
$ 0.00000456

+1.03%

+0.57%

-21.65%

-21.65%

El precio en tiempo real de DePhyneAI (DPHYAI) es de $0.00000463. Durante las últimas 24 horas, DPHYAI se ha operado entre un mínimo de $ 0.00000456 y un máximo de $ 0.00000474, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de DPHYAI es de $ 0.00024377, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.00000456.

En términos de rendimiento a corto plazo, DPHYAI ha cambiado en un +1.03% en la última hora, +0.57% en 24 horas y -21.65% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de DePhyneAI (DPHYAI)

$ 4.65K
$ 4.65K

--
----

$ 4.65K
$ 4.65K

999.25M
999.25M

999,253,115.451224
999,253,115.451224

La capitalización de mercado actual de DePhyneAI es de $ 4.65K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de DPHYAI es de 999.25M, con un suministro total de 999253115.451224. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 4.65K.

Historial de precios de DePhyneAI (DPHYAI) en USD

Durante el día de hoy, el cambio de precio de DePhyneAI a USD fue de $ 0.
En los últimos 30 días, el cambio de precio de DePhyneAI a USD fue de $ -0.0000009897.
En los últimos 60 días, el cambio de precio de DePhyneAI a USD fue de $ -0.0000004157.
En los últimos 90 días, el cambio de precio de DePhyneAI a USD fue de $ -0.00009087149644378928.

PeríodoCambio (USD)Cambio (%)
Hoy$ 0+0.57%
30 Días$ -0.0000009897-21.37%
60 Días$ -0.0000004157-8.97%
90 Días$ -0.00009087149644378928-95.15%

Qué es DePhyneAI (DPHYAI)

DePhyneAI is a decentralized physical AI infrastructure enabling autonomous devices such as drones, robots, and edge sensors to perform intelligent tasks while earning rewards in the native token, $DPHY. The network is permissionless, community-owned, and designed to bring scalable, secure AI computation to the edge of the real world.

  1. Introduction Artificial Intelligence has historically been confined to centralized cloud platforms. However, as physical devices grow more capable, the future lies in enabling intelligence directly on the edge - embedded in the real world. DePhyneAI empowers a decentralized network of autonomous agents to train, infer, and collaborate - creating a self-sustaining AI ecosystem governed by a native token economy.

What is DePhyneAI? DePhyneAI is an open, decentralized network where physical devices act as nodes. Each device contributes compute, data, or services and is rewarded in $DPHY tokens. The network supports:

Federated learning and on-device AI inference Secure blockchain-based coordination Real-time decision-making in physical environments Use Cases DePhyneAI supports diverse real-world applications:

Logistics: AI-enabled autonomous drone deliveries Agriculture: Monitoring soil, crop health, irrigation using robotic systems Smart Cities: Surveillance, traffic analysis, energy optimization Disaster Response: Real-time aerial monitoring and situational AI Why $DPHY Matters The $DPHY token is the lifeblood of the DePhyneAI network. It serves multiple purposes:

Rewards: Earned by node operators who run AI tasks Access: Used to access AI models, data feeds, and services Governance: Voting and proposal mechanisms Staking: Ensures quality and uptime guarantees

Recurso DePhyneAI(DPHYAI)

Sitio web oficial

Predicción del precio de DePhyneAI (USD)

¿Cuánto valdrá DePhyneAI (DPHYAI) en USD mañana, la semana que viene o el mes que viene? ¿Cuál podría ser el valor de tus activos DePhyneAI (DPHYAI) en 2025, 2026, 2027, 2028, o incluso dentro de 10 o 20 años? Utiliza nuestra herramienta de predicción de precios para explorar las previsiones a corto y largo plazo sobre DePhyneAI.

¡Consulta la predicción del precio de DePhyneAI ahora!

DPHYAI a monedas locales

Tokenómica de DePhyneAI (DPHYAI)

Entender la tokenómica de DePhyneAI (DPHYAI) puede proporcionar una visión más profunda sobre su valor a largo plazo y su potencial de crecimiento. Desde cómo se distribuyen los tokens hasta cómo se gestiona el suministro, la tokenómica revela la estructura central de la economía de un proyecto. ¡Conoce ahora la tokenómica extensa de DPHYAI!

Preguntas relacionadas: Otras preguntas sobre DePhyneAI (DPHYAI)

¿Cuánto vale DePhyneAI (DPHYAI) hoy?
El precio en vivo de DPHYAI en USD es de 0.00000463 USD, actualizado en tiempo real con los últimos datos del mercado.
¿Cuál es el precio actual de DPHYAI en USD?
El precio actual de DPHYAI en USD es de $ 0.00000463. Consulta el Conversor MEXC para obtener conversiones precisas de tokens.
¿Cuál es la capitalización de mercado de DePhyneAI?
La capitalización de mercado de DPHYAI es de $ 4.65K USD. Capitalización de mercado = Precio actual × Oferta circulante. Indica el valor de mercado total y el ranking del token.
¿Cuál es el suministro circulante de DPHYAI?
El suministro circulante de DPHYAI es de 999.25M USD.
¿Cuál fue el precio máximo histórico (ATH) de DPHYAI?
DPHYAI alcanzó un precio ATH de 0.00024377 USD.
¿Cuál es el precio mínimo histórico (ATL) de DPHYAI?
DPHYAI vio un precio ATL de 0.00000456 USD.
¿Cuál es el volumen de trading de DPHYAI?
El volumen de trading en vivo de 24 horas para DPHYAI es de -- USD.
¿DPHYAI subirá más este año?
El precio de DPHYAI podría subir este año dependiendo de las condiciones del mercado y el desarrollo del proyecto. Consulta la predicción del precio de DPHYAI para obtener un análisis más detallado.
Última actualización de la página: 2025-10-11 12:50:03 (UTC+8)

