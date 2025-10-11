Información del precio (USD) de DePhyneAI (DPHYAI)

Rango de precios en 24 horas: $ 0.00000456 $ 0.00000456 $ 0.00000456 24H Mín $ 0.00000474 $ 0.00000474 $ 0.00000474 24H Máx 24H Mín $ 0.00000456$ 0.00000456 $ 0.00000456 24H Máx $ 0.00000474$ 0.00000474 $ 0.00000474 Máximo Histórico $ 0.00024377$ 0.00024377 $ 0.00024377 Precio más bajo $ 0.00000456$ 0.00000456 $ 0.00000456 Cambio de Precio (1H) +1.03% Cambio de Precio (1D) +0.57% Cambio de Precio (7D) -21.65% Cambio de Precio (7D) -21.65%

El precio en tiempo real de DePhyneAI (DPHYAI) es de $0.00000463. Durante las últimas 24 horas, DPHYAI se ha operado entre un mínimo de $ 0.00000456 y un máximo de $ 0.00000474, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de DPHYAI es de $ 0.00024377, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.00000456.

En términos de rendimiento a corto plazo, DPHYAI ha cambiado en un +1.03% en la última hora, +0.57% en 24 horas y -21.65% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de DePhyneAI (DPHYAI)

Cap de mercado $ 4.65K$ 4.65K $ 4.65K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 4.65K$ 4.65K $ 4.65K Suministro de Circulación 999.25M 999.25M 999.25M Suministro total 999,253,115.451224 999,253,115.451224 999,253,115.451224

La capitalización de mercado actual de DePhyneAI es de $ 4.65K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de DPHYAI es de 999.25M, con un suministro total de 999253115.451224. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 4.65K.