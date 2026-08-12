Precio de Dejitaru Tsuka hoy

El precio actual de Dejitaru Tsuka (TSUKA) hoy es $ 0, con una variación del 0.22% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de TSUKA a USD es $ 0 por TSUKA.

Dejitaru Tsuka actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 850,493, con un suministro circulante de 1.00B TSUKA. Durante las últimas 24 horas, TSUKA cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.15717, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, TSUKA experimentó un cambio de +0.00% en la última hora y de -3.78% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 606.37.

Información del mercado de Dejitaru Tsuka (TSUKA)

Cap de mercado $ 850.49K$ 850.49K $ 850.49K Volumen (24H) $ 606.37$ 606.37 $ 606.37 Cap. de mercado totalmente diluida $ 850.49K$ 850.49K $ 850.49K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Dejitaru Tsuka es de $ 850.49K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 606.37. El suministro circulante de TSUKA es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 850.49K.