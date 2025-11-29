Precio de DeFiGeek Community Japan hoy

El precio actual de DeFiGeek Community Japan (TXJP) hoy es $ 9.13, con una variación del 1.40% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de TXJP a USD es $ 9.13 por TXJP.

DeFiGeek Community Japan actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,917,485, con un suministro circulante de 210.00K TXJP. Durante las últimas 24 horas, TXJP cotiza entre $ 9.12 (bajo) y $ 9.4 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 33.01, mientras que el mínimo histórico fue $ 8.78.

En el corto plazo, TXJP experimentó un cambio de -0.11% en la última hora y de -4.27% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de DeFiGeek Community Japan (TXJP)

Cap de mercado $ 1.92M$ 1.92M $ 1.92M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.92M$ 1.92M $ 1.92M Suministro de Circulación 210.00K 210.00K 210.00K Suministro total 210,000.0 210,000.0 210,000.0

La capitalización de mercado actual de DeFiGeek Community Japan es de $ 1.92M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de TXJP es de 210.00K, con un suministro total de 210000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.92M.