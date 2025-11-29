Precio de Defi Cattos hoy

El precio actual de Defi Cattos (CATTOS) hoy es --, con una variación del 6.50% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CATTOS a USD es -- por CATTOS.

Defi Cattos actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 108,086, con un suministro circulante de 1.00B CATTOS. Durante las últimas 24 horas, CATTOS cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00216791, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, CATTOS experimentó un cambio de -1.16% en la última hora y de -8.86% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Defi Cattos (CATTOS)

Cap de mercado $ 108.09K$ 108.09K $ 108.09K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 108.09K$ 108.09K $ 108.09K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Defi Cattos es de $ 108.09K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de CATTOS es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 108.09K.