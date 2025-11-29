Precio de Decentralized Retirement Account hoy

El precio actual de Decentralized Retirement Account (DRA) hoy es --, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DRA a USD es -- por DRA.

Decentralized Retirement Account actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 15,972.3, con un suministro circulante de 999.41M DRA. Durante las últimas 24 horas, DRA cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.0054863, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, DRA experimentó un cambio de -- en la última hora y de +5.80% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Decentralized Retirement Account (DRA)

Cap de mercado $ 15.97K$ 15.97K $ 15.97K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 15.97K$ 15.97K $ 15.97K Suministro de Circulación 999.41M 999.41M 999.41M Suministro total 999,409,597.615138 999,409,597.615138 999,409,597.615138

