Precio de Dat Bih Gah hoy

El precio actual de Dat Bih Gah (DATBIHGAH) hoy es $ 0, con una variación del 14.06% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DATBIHGAH a USD es $ 0 por DATBIHGAH.

Dat Bih Gah actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 37,637, con un suministro circulante de 999.50M DATBIHGAH. Durante las últimas 24 horas, DATBIHGAH cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00130507, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, DATBIHGAH experimentó un cambio de -1.84% en la última hora y de -13.31% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Dat Bih Gah (DATBIHGAH)

Cap de mercado $ 37.64K$ 37.64K $ 37.64K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 37.64K$ 37.64K $ 37.64K Suministro de Circulación 999.50M 999.50M 999.50M Suministro total 999,495,716.511147 999,495,716.511147 999,495,716.511147

La capitalización de mercado actual de Dat Bih Gah es de $ 37.64K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de DATBIHGAH es de 999.50M, con un suministro total de 999495716.511147. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 37.64K.