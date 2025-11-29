Precio de Danaher xStock hoy

El precio actual de Danaher xStock (DHRX) hoy es $ 225.13, con una variación del 1.40% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DHRX a USD es $ 225.13 por DHRX.

Danaher xStock actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 212,734, con un suministro circulante de 944.92 DHRX. Durante las últimas 24 horas, DHRX cotiza entre $ 224.36 (bajo) y $ 228.33 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 234.61, mientras que el mínimo histórico fue $ 180.2.

En el corto plazo, DHRX experimentó un cambio de +0.04% en la última hora y de +1.57% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Danaher xStock (DHRX)

Cap de mercado $ 212.73K$ 212.73K $ 212.73K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 7.37M$ 7.37M $ 7.37M Suministro de Circulación 944.92 944.92 944.92 Suministro total 32,738.29945738399 32,738.29945738399 32,738.29945738399

La capitalización de mercado actual de Danaher xStock es de $ 212.73K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de DHRX es de 944.92, con un suministro total de 32738.29945738399. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 7.37M.