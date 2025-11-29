Precio de DADI Insight Token hoy

El precio actual de DADI Insight Token (DIT) hoy es $ 20.28, con una variación del 0.42% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DIT a USD es $ 20.28 por DIT.

DADI Insight Token actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 11,180,731, con un suministro circulante de 551.28K DIT. Durante las últimas 24 horas, DIT cotiza entre $ 19.51 (bajo) y $ 20.66 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 21.61, mientras que el mínimo histórico fue $ 7.47.

En el corto plazo, DIT experimentó un cambio de -0.85% en la última hora y de +18.61% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de DADI Insight Token (DIT)

Cap de mercado $ 11.18M$ 11.18M $ 11.18M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 30.42M$ 30.42M $ 30.42M Suministro de Circulación 551.28K 551.28K 551.28K Suministro total 1,500,000.0 1,500,000.0 1,500,000.0

La capitalización de mercado actual de DADI Insight Token es de $ 11.18M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de DIT es de 551.28K, con un suministro total de 1500000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 30.42M.