Precio de DACHU THE CHEF hoy

El precio actual de DACHU THE CHEF (DACHU) hoy es $ 0.0001788, con una variación del 1.27% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DACHU a USD es $ 0.0001788 por DACHU.

DACHU THE CHEF actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 170,758, con un suministro circulante de 955.00M DACHU. Durante las últimas 24 horas, DACHU cotiza entre $ 0.00017656 (bajo) y $ 0.00018583 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.0029699, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.0001741.

En el corto plazo, DACHU experimentó un cambio de -- en la última hora y de +0.59% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de DACHU THE CHEF (DACHU)

Cap de mercado $ 170.76K$ 170.76K $ 170.76K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 170.76K$ 170.76K $ 170.76K Suministro de Circulación 955.00M 955.00M 955.00M Suministro total 954,998,985.906494 954,998,985.906494 954,998,985.906494

