Precio de Cummingtonite hoy

El precio actual de Cummingtonite (CUM) hoy es $ 0, con una variación del 2.65% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CUM a USD es $ 0 por CUM.

Cummingtonite actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 14,420.1, con un suministro circulante de 987.29M CUM. Durante las últimas 24 horas, CUM cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00376364, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, CUM experimentó un cambio de -0.73% en la última hora y de -1.02% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Cummingtonite (CUM)

Cap de mercado $ 14.42K$ 14.42K $ 14.42K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 14.42K$ 14.42K $ 14.42K Suministro de Circulación 987.29M 987.29M 987.29M Suministro total 987,292,037.207628 987,292,037.207628 987,292,037.207628

La capitalización de mercado actual de Cummingtonite es de $ 14.42K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de CUM es de 987.29M, con un suministro total de 987292037.207628. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 14.42K.