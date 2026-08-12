Precio de Cucumber Trade hoy

El precio actual de Cucumber Trade (CUC) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CUC a USD es $ 0 por CUC.

Cucumber Trade actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 12,758.69, con un suministro circulante de 728.13M CUC. Durante las últimas 24 horas, CUC cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, CUC experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Cucumber Trade (CUC)

Cap de mercado $ 12.76K$ 12.76K $ 12.76K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 17.52K$ 17.52K $ 17.52K Suministro de Circulación 728.13M 728.13M 728.13M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Cucumber Trade es de $ 12.76K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de CUC es de 728.13M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 17.52K.