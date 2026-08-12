Precio de Crustafarianism hoy

El precio actual de Crustafarianism (CRUST) hoy es $ 0, con una variación del 0.42% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CRUST a USD es $ 0 por CRUST.

Crustafarianism actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 49,627, con un suministro circulante de 999.90M CRUST. Durante las últimas 24 horas, CRUST cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.0041816, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, CRUST experimentó un cambio de -0.04% en la última hora y de +1.01% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Crustafarianism (CRUST)

Cap de mercado $ 49.63K$ 49.63K $ 49.63K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 49.63K$ 49.63K $ 49.63K Suministro de Circulación 999.90M 999.90M 999.90M Suministro total 999,897,745.889098 999,897,745.889098 999,897,745.889098

La capitalización de mercado actual de Crustafarianism es de $ 49.63K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de CRUST es de 999.90M, con un suministro total de 999897745.889098. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 49.63K.