Precio de Crocodile Finance hoy

El precio actual de Crocodile Finance (CROC) hoy es $ 10.91, con una variación del 3.12% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CROC a USD es $ 10.91 por CROC.

Crocodile Finance actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,899,089, con un suministro circulante de 173.93K CROC. Durante las últimas 24 horas, CROC cotiza entre $ 10.18 (bajo) y $ 10.93 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 29.85, mientras que el mínimo histórico fue $ 8.76.

En el corto plazo, CROC experimentó un cambio de -0.09% en la última hora y de +15.78% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Crocodile Finance (CROC)

Cap de mercado $ 1.90M$ 1.90M $ 1.90M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.90M$ 1.90M $ 1.90M Suministro de Circulación 173.93K 173.93K 173.93K Suministro total 173,927.1726143236 173,927.1726143236 173,927.1726143236

La capitalización de mercado actual de Crocodile Finance es de $ 1.90M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de CROC es de 173.93K, con un suministro total de 173927.1726143236. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.90M.