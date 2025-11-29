El precio actual de Croatian Football Federation Token (VATRENI) hoy es $ 2.17, con una variación del 7.01% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de VATRENI a USD es $ 2.17 por VATRENI.

Croatian Football Federation Token actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 8,652,037, con un suministro circulante de 4.00M VATRENI. Durante las últimas 24 horas, VATRENI cotiza entre $ 2.02 (bajo) y $ 2.17 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 2.46, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.050045.

En el corto plazo, VATRENI experimentó un cambio de -0.00% en la última hora y de +6.84% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Croatian Football Federation Token (VATRENI)

Cap de mercado $ 8.65M$ 8.65M $ 8.65M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 45.48M$ 45.48M $ 45.48M Suministro de Circulación 4.00M 4.00M 4.00M Suministro total 20,999,999.441835824 20,999,999.441835824 20,999,999.441835824

