Precio de Cricket The Dog hoy

El precio actual de Cricket The Dog (CRICKET) hoy es $ 0, con una variación del 5.22% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CRICKET a USD es $ 0 por CRICKET.

Cricket The Dog actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 21,121, con un suministro circulante de 961.43M CRICKET. Durante las últimas 24 horas, CRICKET cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, CRICKET experimentó un cambio de -0.11% en la última hora y de +2.08% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Cricket The Dog (CRICKET)

Cap de mercado $ 21.12K$ 21.12K $ 21.12K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 21.12K$ 21.12K $ 21.12K Suministro de Circulación 961.43M 961.43M 961.43M Suministro total 961,430,904.876238 961,430,904.876238 961,430,904.876238

La capitalización de mercado actual de Cricket The Dog es de $ 21.12K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de CRICKET es de 961.43M, con un suministro total de 961430904.876238. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 21.12K.