Información del precio (USD) de Crazzers AI (CRAZZERS)

Rango de precios en 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 24H Mín $ 0 $ 0 $ 0 24H Máx 24H Mín $ 0$ 0 $ 0 24H Máx $ 0$ 0 $ 0 Máximo Histórico $ 0$ 0 $ 0 Precio más bajo $ 0$ 0 $ 0 Cambio de Precio (1H) -0.54% Cambio de Precio (1D) -34.78% Cambio de Precio (7D) -44.70% Cambio de Precio (7D) -44.70%

El precio en tiempo real de Crazzers AI (CRAZZERS) es de --. Durante las últimas 24 horas, CRAZZERS se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de CRAZZERS es de $ 0, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, CRAZZERS ha cambiado en un -0.54% en la última hora, -34.78% en 24 horas y -44.70% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Crazzers AI (CRAZZERS)

Cap de mercado $ 17.13K$ 17.13K $ 17.13K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 80.18K$ 80.18K $ 80.18K Suministro de Circulación 213.71M 213.71M 213.71M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Crazzers AI es de $ 17.13K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de CRAZZERS es de 213.71M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 80.18K.