Precio de Core Scientific xStock hoy

El precio actual de Core Scientific xStock (CORZX) hoy es $ 20.13, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CORZX a USD es $ 20.13 por CORZX.

Core Scientific xStock actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 123,368, con un suministro circulante de 5.89K CORZX. Durante las últimas 24 horas, CORZX cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 29.69, mientras que el mínimo histórico fue $ 19.75.

En el corto plazo, CORZX experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 1.23K.

Información del mercado de Core Scientific xStock (CORZX)

Cap de mercado $ 123.37K$ 123.37K $ 123.37K Volumen (24H) $ 1.23K$ 1.23K $ 1.23K Cap. de mercado totalmente diluida $ 98.91M$ 98.91M $ 98.91M Suministro de Circulación 5.89K 5.89K 5.89K Suministro total 4,913,832.460524232 4,913,832.460524232 4,913,832.460524232

La capitalización de mercado actual de Core Scientific xStock es de $ 123.37K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 1.23K. El suministro circulante de CORZX es de 5.89K, con un suministro total de 4913832.460524232. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 98.91M.