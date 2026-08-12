Precio de Core MSCI Emerging Markets xStock hoy

El precio actual de Core MSCI Emerging Markets xStock (IEMGX) hoy es $ 80.13, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de IEMGX a USD es $ 80.13 por IEMGX.

Core MSCI Emerging Markets xStock actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 254,342, con un suministro circulante de 3.17K IEMGX. Durante las últimas 24 horas, IEMGX cotiza entre $ 80.11 (bajo) y $ 80.14 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 164.83, mientras que el mínimo histórico fue $ 29.97.

En el corto plazo, IEMGX experimentó un cambio de -- en la última hora y de -0.70% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 241.08.

Información del mercado de Core MSCI Emerging Markets xStock (IEMGX)

Cap de mercado $ 254.34K$ 254.34K $ 254.34K Volumen (24H) $ 241.08$ 241.08 $ 241.08 Cap. de mercado totalmente diluida $ 254.34K$ 254.34K $ 254.34K Suministro de Circulación 3.17K 3.17K 3.17K Suministro total 3,174.18495208195 3,174.18495208195 3,174.18495208195

La capitalización de mercado actual de Core MSCI Emerging Markets xStock es de $ 254.34K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 241.08. El suministro circulante de IEMGX es de 3.17K, con un suministro total de 3174.18495208195. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 254.34K.