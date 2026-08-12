¿Cuál es el precio actual de Copper pot of wealth?

Copper pot of wealth se cotiza a €, lo que representa un movimiento de precios del 61.27% en las últimas 24 horas. Esta cifra en vivo refleja datos de trading en tiempo real, agregados desde intercambios globales.

¿Cómo se compara COOKWARE con el mercado global de criptomonedas?

Su variación diaria del 61.27% puede contrastarse con los promedios generales del mercado. Si COOKWARE está superando al mercado, esto sugiere un fuerte interés comprador o desarrollos positivos específicos para su ecosistema.

¿Cómo se desempeña Copper pot of wealth en comparación con los tokens de la categoría Meme,Robinhood Ecosystem,Robinhood Chain Meme?

Dentro del segmento Meme,Robinhood Ecosystem,Robinhood Chain Meme, COOKWARE demuestra competitividad impulsada por su volumen de trading, su capitalización de mercado y la actividad continua en la red --.

¿Cuál es la capitalización de mercado de Copper pot of wealth hoy?

La capitalización de mercado de €183177.2897898570000 coloca a COOKWARE en el puesto #4614, lo que indica su madurez relativa y la confianza de los inversores en comparación con otros tokens.

¿Cuáles son los niveles de rango de precios en las últimas 24 horas?

Los precios hoy han oscilado entre € y €, ofreciendo contexto para los traders que siguen la volatilidad y la estructura del mercado.

¿Qué tan activamente se está negociando COOKWARE?

Copper pot of wealth ha generado €-- en volumen de trading durante las últimas 24 horas. Un alto volumen suele correlacionarse con tendencias de precios más sólidas y una mejor liquidez en el mercado.

¿Cómo influye la oferta en la valoración de COOKWARE?

Con 895140326.5848999 tokens en circulación, los niveles de oferta ayudan a definir la escasez y la valoración a largo plazo, especialmente cuando se compara con otros tokens con modelos inflacionarios o deflacionarios.