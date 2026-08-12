Precio de Cool Cats Milk hoy

El precio actual de Cool Cats Milk (MILK) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MILK a USD es $ 0 por MILK.

Cool Cats Milk actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 78,643, con un suministro circulante de 2.45B MILK. Durante las últimas 24 horas, MILK cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.187901, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, MILK experimentó un cambio de -- en la última hora y de -4.02% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Cool Cats Milk (MILK)

Cap de mercado $ 78.64K$ 78.64K $ 78.64K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 78.64K$ 78.64K $ 78.64K Suministro de Circulación 2.45B 2.45B 2.45B Suministro total 2,452,070,744.658356 2,452,070,744.658356 2,452,070,744.658356

La capitalización de mercado actual de Cool Cats Milk es de $ 78.64K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de MILK es de 2.45B, con un suministro total de 2452070744.658356. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 78.64K.