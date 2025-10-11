Información del precio (USD) de Context Layer (CXLYR)

Rango de precios en 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 24H Mín $ 0 $ 0 $ 0 24H Máx 24H Mín $ 0$ 0 $ 0 24H Máx $ 0$ 0 $ 0 Máximo Histórico $ 0$ 0 $ 0 Precio más bajo $ 0$ 0 $ 0 Cambio de Precio (1H) -- Cambio de Precio (1D) -- Cambio de Precio (7D) -0.15% Cambio de Precio (7D) -0.15%

El precio en tiempo real de Context Layer (CXLYR) es de --. Durante las últimas 24 horas, CXLYR se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de CXLYR es de $ 0, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, CXLYR ha cambiado en un -- en la última hora, -- en 24 horas y -0.15% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Context Layer (CXLYR)

Cap de mercado $ 4.82K$ 4.82K $ 4.82K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 7.13K$ 7.13K $ 7.13K Suministro de Circulación 675.61M 675.61M 675.61M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Context Layer es de $ 4.82K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de CXLYR es de 675.61M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 7.13K.