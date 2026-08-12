Precio de Constellation Energy Corporation xStock hoy

El precio actual de Constellation Energy Corporation xStock (CEGX) hoy es $ 278.67, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CEGX a USD es $ 278.67 por CEGX.

Constellation Energy Corporation xStock actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 158,376, con un suministro circulante de 568.32 CEGX. Durante las últimas 24 horas, CEGX cotiza entre $ 278.49 (bajo) y $ 278.69 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 323.89, mientras que el mínimo histórico fue $ 234.05.

En el corto plazo, CEGX experimentó un cambio de -- en la última hora y de +5.29% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 37.27.

Información del mercado de Constellation Energy Corporation xStock (CEGX)

Cap de mercado $ 158.38K$ 158.38K $ 158.38K Volumen (24H) $ 37.27$ 37.27 $ 37.27 Cap. de mercado totalmente diluida $ 61.08M$ 61.08M $ 61.08M Suministro de Circulación 568.32 568.32 568.32 Suministro total 219,165.2593809421 219,165.2593809421 219,165.2593809421

La capitalización de mercado actual de Constellation Energy Corporation xStock es de $ 158.38K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 37.27. El suministro circulante de CEGX es de 568.32, con un suministro total de 219165.2593809421. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 61.08M.