Precio de Community of BNB hoy

El precio actual de Community of BNB (CBNB) hoy es $ 0, con una variación del 5.08% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CBNB a USD es $ 0 por CBNB.

Community of BNB actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 15,109.21, con un suministro circulante de 1.00B CBNB. Durante las últimas 24 horas, CBNB cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00105314, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, CBNB experimentó un cambio de -0.50% en la última hora y de +50.75% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Community of BNB (CBNB)

Cap de mercado $ 15.11K$ 15.11K $ 15.11K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 15.11K$ 15.11K $ 15.11K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Community of BNB es de $ 15.11K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de CBNB es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 15.11K.