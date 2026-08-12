Precio de Community Alliance Token hoy

El precio actual de Community Alliance Token (COMAT) hoy es $ 0, con una variación del 3.54% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de COMAT a USD es $ 0 por COMAT.

Community Alliance Token actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 367,887, con un suministro circulante de 698.99M COMAT. Durante las últimas 24 horas, COMAT cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00120444, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, COMAT experimentó un cambio de -0.98% en la última hora y de +1.34% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 2.13K.

Información del mercado de Community Alliance Token (COMAT)

Cap de mercado $ 367.89K$ 367.89K $ 367.89K Volumen (24H) $ 2.13K$ 2.13K $ 2.13K Cap. de mercado totalmente diluida $ 367.89K$ 367.89K $ 367.89K Suministro de Circulación 698.99M 698.99M 698.99M Suministro total 698,990,876.40266 698,990,876.40266 698,990,876.40266

La capitalización de mercado actual de Community Alliance Token es de $ 367.89K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 2.13K. El suministro circulante de COMAT es de 698.99M, con un suministro total de 698990876.40266. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 367.89K.