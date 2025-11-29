Precio de COMBO hoy

El precio actual de COMBO (COMBO) hoy es $ 0.00016091, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de COMBO a USD es $ 0.00016091 por COMBO.

COMBO actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 13,255.97, con un suministro circulante de 82.38M COMBO. Durante las últimas 24 horas, COMBO cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 5.44, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00016005.

En el corto plazo, COMBO experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de COMBO (COMBO)

Cap de mercado $ 13.26K$ 13.26K $ 13.26K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 16.09K$ 16.09K $ 16.09K Suministro de Circulación 82.38M 82.38M 82.38M Suministro total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalización de mercado actual de COMBO es de $ 13.26K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de COMBO es de 82.38M, con un suministro total de 100000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 16.09K.