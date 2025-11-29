Precio de Colony Avalanche Index hoy

El precio actual de Colony Avalanche Index (CAI) hoy es $ 43.28, con una variación del 1.43% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CAI a USD es $ 43.28 por CAI.

Colony Avalanche Index actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,937,001, con un suministro circulante de 44.76K CAI. Durante las últimas 24 horas, CAI cotiza entre $ 43.19 (bajo) y $ 44.05 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 659.84, mientras que el mínimo histórico fue $ 31.6.

En el corto plazo, CAI experimentó un cambio de -0.00% en la última hora y de +8.93% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Colony Avalanche Index (CAI)

Cap de mercado $ 1.94M$ 1.94M $ 1.94M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.94M$ 1.94M $ 1.94M Suministro de Circulación 44.76K 44.76K 44.76K Suministro total 44,759.33060029449 44,759.33060029449 44,759.33060029449

