Precio de Coinbase Global Inc ST0x hoy

El precio actual de Coinbase Global Inc ST0x (WTCOIN) hoy es $ 148.14, con una variación del 0.81% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WTCOIN a USD es $ 148.14 por WTCOIN.

Coinbase Global Inc ST0x actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 32,431, con un suministro circulante de 218.91 WTCOIN. Durante las últimas 24 horas, WTCOIN cotiza entre $ 147.16 (bajo) y $ 152.23 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 216.41, mientras que el mínimo histórico fue $ 139.9.

En el corto plazo, WTCOIN experimentó un cambio de -0.39% en la última hora y de -2.09% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 6.38K.

Información del mercado de Coinbase Global Inc ST0x (WTCOIN)

Cap de mercado $ 32.43K$ 32.43K $ 32.43K Volumen (24H) $ 6.38K$ 6.38K $ 6.38K Cap. de mercado totalmente diluida $ 32.43K$ 32.43K $ 32.43K Suministro de Circulación 218.91 218.91 218.91 Suministro total 218.9097638365844 218.9097638365844 218.9097638365844

La capitalización de mercado actual de Coinbase Global Inc ST0x es de $ 32.43K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 6.38K. El suministro circulante de WTCOIN es de 218.91, con un suministro total de 218.9097638365844. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 32.43K.