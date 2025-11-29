Precio de Club Atletico Independiente Fan Token hoy

El precio actual de Club Atletico Independiente Fan Token (CAI) hoy es $ 0.03540669, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CAI a USD es $ 0.03540669 por CAI.

Club Atletico Independiente Fan Token actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 50,945, con un suministro circulante de 1.44M CAI. Durante las últimas 24 horas, CAI cotiza entre $ 0.03538645 (bajo) y $ 0.03543283 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 9.54, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.02863941.

En el corto plazo, CAI experimentó un cambio de -- en la última hora y de +12.16% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Club Atletico Independiente Fan Token (CAI)

Cap de mercado $ 50.95K$ 50.95K $ 50.95K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 177.03K$ 177.03K $ 177.03K Suministro de Circulación 1.44M 1.44M 1.44M Suministro total 5,000,000.0 5,000,000.0 5,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Club Atletico Independiente Fan Token es de $ 50.95K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de CAI es de 1.44M, con un suministro total de 5000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 177.03K.