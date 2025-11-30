Precio de CloneX AI hoy

El precio actual de CloneX AI (CLX) hoy es $ 0.00018178, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CLX a USD es $ 0.00018178 por CLX.

CloneX AI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 4,777.66, con un suministro circulante de 26.28M CLX. Durante las últimas 24 horas, CLX cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.0307535, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00014876.

En el corto plazo, CLX experimentó un cambio de -- en la última hora y de -16.72% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de CloneX AI (CLX)

Cap de mercado $ 4.78K$ 4.78K $ 4.78K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 18.18K$ 18.18K $ 18.18K Suministro de Circulación 26.28M 26.28M 26.28M Suministro total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalización de mercado actual de CloneX AI es de $ 4.78K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de CLX es de 26.28M, con un suministro total de 100000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 18.18K.