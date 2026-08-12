Precio de Clippy PFP Cult hoy

El precio actual de Clippy PFP Cult (CLIPPY) hoy es $ 0, con una variación del 9.54% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CLIPPY a USD es $ 0 por CLIPPY.

Clippy PFP Cult actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 37,040, con un suministro circulante de 999.75M CLIPPY. Durante las últimas 24 horas, CLIPPY cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.03295325, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, CLIPPY experimentó un cambio de +0.20% en la última hora y de -2.84% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Clippy PFP Cult (CLIPPY)

Cap de mercado $ 37.04K$ 37.04K $ 37.04K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 37.04K$ 37.04K $ 37.04K Suministro de Circulación 999.75M 999.75M 999.75M Suministro total 999,748,358.791353 999,748,358.791353 999,748,358.791353

La capitalización de mercado actual de Clippy PFP Cult es de $ 37.04K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de CLIPPY es de 999.75M, con un suministro total de 999748358.791353. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 37.04K.