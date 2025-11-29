Precio de Clean Food hoy

El precio actual de Clean Food (CF) hoy es $ 0.00186903, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CF a USD es $ 0.00186903 por CF.

Clean Food actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 164,475, con un suministro circulante de 88.00M CF. Durante las últimas 24 horas, CF cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.03350273, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, CF experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Clean Food (CF)

Cap de mercado $ 164.48K$ 164.48K $ 164.48K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 164.48K$ 164.48K $ 164.48K Suministro de Circulación 88.00M 88.00M 88.00M Suministro total 88,000,000.0 88,000,000.0 88,000,000.0

