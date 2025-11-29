Precio de Cisco xStock hoy

El precio actual de Cisco xStock (CSCOX) hoy es $ 76.94, con una variación del 0.99% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CSCOX a USD es $ 76.94 por CSCOX.

Cisco xStock actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 233,109, con un suministro circulante de 3.03K CSCOX. Durante las últimas 24 horas, CSCOX cotiza entre $ 75.82 (bajo) y $ 78.25 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 79.94, mientras que el mínimo histórico fue $ 65.89.

En el corto plazo, CSCOX experimentó un cambio de -0.00% en la última hora y de +1.66% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Cisco xStock (CSCOX)

Cap de mercado $ 233.11K$ 233.11K $ 233.11K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 2.18M$ 2.18M $ 2.18M Suministro de Circulación 3.03K 3.03K 3.03K Suministro total 28,283.02293145555 28,283.02293145555 28,283.02293145555

