Precio de CICADA rtUSQ hoy

El precio actual de CICADA rtUSQ (RTUSQ) hoy es $ 0.959845, con una variación del 1.66% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de RTUSQ a USD es $ 0.959845 por RTUSQ.

CICADA rtUSQ actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,445,592, con un suministro circulante de 1.51M RTUSQ. Durante las últimas 24 horas, RTUSQ cotiza entre $ 0.846998 (bajo) y $ 0.976847 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.001, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.846998.

En el corto plazo, RTUSQ experimentó un cambio de -- en la última hora y de -1.23% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 19.06K.

Información del mercado de CICADA rtUSQ (RTUSQ)

Cap de mercado $ 1.45M$ 1.45M $ 1.45M Volumen (24H) $ 19.06K$ 19.06K $ 19.06K Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.61M$ 1.61M $ 1.61M Suministro de Circulación 1.51M 1.51M 1.51M Suministro total 1,506,045.955981791 1,506,045.955981791 1,506,045.955981791

La capitalización de mercado actual de CICADA rtUSQ es de $ 1.45M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 19.06K. El suministro circulante de RTUSQ es de 1.51M, con un suministro total de 1506045.955981791. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.61M.