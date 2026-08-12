Precio de Chomolon Joff hoy

El precio actual de Chomolon Joff (JOFF) hoy es $ 0.0010181, con una variación del 5.41% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de JOFF a USD es $ 0.0010181 por JOFF.

Chomolon Joff actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 887,318, con un suministro circulante de 871.53M JOFF. Durante las últimas 24 horas, JOFF cotiza entre $ 0.00100855 (bajo) y $ 0.00108107 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00472637, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00100855.

En el corto plazo, JOFF experimentó un cambio de -0.40% en la última hora y de -44.57% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 1.73K.

Información del mercado de Chomolon Joff (JOFF)

Cap de mercado $ 887.32K$ 887.32K $ 887.32K Volumen (24H) $ 1.73K$ 1.73K $ 1.73K Cap. de mercado totalmente diluida $ 887.32K$ 887.32K $ 887.32K Suministro de Circulación 871.53M 871.53M 871.53M Suministro total 871,530,911.7892947 871,530,911.7892947 871,530,911.7892947

La capitalización de mercado actual de Chomolon Joff es de $ 887.32K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 1.73K. El suministro circulante de JOFF es de 871.53M, con un suministro total de 871530911.7892947. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 887.32K.