Precio de Chinese Oil Asset Reserve hoy

El precio actual de Chinese Oil Asset Reserve (COAR) hoy es $ 0, con una variación del 0.14% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de COAR a USD es $ 0 por COAR.

Chinese Oil Asset Reserve actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 10,749.31, con un suministro circulante de 999.96M COAR. Durante las últimas 24 horas, COAR cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.01708873, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, COAR experimentó un cambio de +0.00% en la última hora y de -3.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Chinese Oil Asset Reserve (COAR)

Cap de mercado $ 10.75K$ 10.75K $ 10.75K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 10.75K$ 10.75K $ 10.75K Suministro de Circulación 999.96M 999.96M 999.96M Suministro total 999,961,796.280236 999,961,796.280236 999,961,796.280236

La capitalización de mercado actual de Chinese Oil Asset Reserve es de $ 10.75K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de COAR es de 999.96M, con un suministro total de 999961796.280236. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 10.75K.