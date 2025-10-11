Información del precio (USD) de Chili Coin (CHI)

Rango de precios en 24 horas: 24H Mín $ 0.00084456 24H Máx $ 0.00106962 Máximo Histórico $ 0.00131437 Precio más bajo $ 0.0008066 Cambio de Precio (1H) +0.18% Cambio de Precio (1D) -19.48% Cambio de Precio (7D) -21.43%

El precio en tiempo real de Chili Coin (CHI) es de $0.00085882. Durante las últimas 24 horas, CHI se ha operado entre un mínimo de $ 0.00084456 y un máximo de $ 0.00106962, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de CHI es de $ 0.00131437, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.0008066.

En términos de rendimiento a corto plazo, CHI ha cambiado en un +0.18% en la última hora, -19.48% en 24 horas y -21.43% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Chili Coin (CHI)

Cap de mercado $ 5.04M Volumen (24H) -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 85.81M Suministro de Circulación 5.87B Suministro total 100,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Chili Coin es de $ 5.04M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de CHI es de 5.87B, con un suministro total de 100000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 85.81M.