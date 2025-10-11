Información del precio (USD) de Children Of The Sky (COTS)

Rango de precios en 24 horas: 24H Mín $ 0 24H Máx $ 0 Máximo Histórico $ 0.01772925 Precio más bajo $ 0 Cambio de Precio (1H) +0.02% Cambio de Precio (1D) -16.92% Cambio de Precio (7D) -20.26%

El precio en tiempo real de Children Of The Sky (COTS) es de --. Durante las últimas 24 horas, COTS se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de COTS es de $ 0.01772925, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, COTS ha cambiado en un +0.02% en la última hora, -16.92% en 24 horas y -20.26% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Children Of The Sky (COTS)

Cap de mercado $ 16.87K Volumen (24H) -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 16.87K Suministro de Circulación 999.55M Suministro total 999,551,900.938727

La capitalización de mercado actual de Children Of The Sky es de $ 16.87K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de COTS es de 999.55M, con un suministro total de 999551900.938727. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 16.87K.