Precio de Chihuahua Chain hoy

El precio actual de Chihuahua Chain (HUAHUA) hoy es $ 0, con una variación del 9.55% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de HUAHUA a USD es $ 0 por HUAHUA.

Chihuahua Chain actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 713,113, con un suministro circulante de 114.43B HUAHUA. Durante las últimas 24 horas, HUAHUA cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00983165, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, HUAHUA experimentó un cambio de +1.35% en la última hora y de +3.08% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Chihuahua Chain (HUAHUA)

Cap de mercado $ 713.11K$ 713.11K $ 713.11K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 759.23K$ 759.23K $ 759.23K Suministro de Circulación 114.43B 114.43B 114.43B Suministro total 121,827,733,668.0 121,827,733,668.0 121,827,733,668.0

La capitalización de mercado actual de Chihuahua Chain es de $ 713.11K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de HUAHUA es de 114.43B, con un suministro total de 121827733668.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 759.23K.