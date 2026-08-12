Precio de CHEF Universe hoy

El precio actual de CHEF Universe (CHEF) hoy es $ 0, con una variación del 22.42% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CHEF a USD es $ 0 por CHEF.

CHEF Universe actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 23,003, con un suministro circulante de 45.10B CHEF. Durante las últimas 24 horas, CHEF cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, CHEF experimentó un cambio de -1.79% en la última hora y de -21.21% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de CHEF Universe (CHEF)

Cap de mercado $ 23.00K$ 23.00K $ 23.00K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 50.90K$ 50.90K $ 50.90K Suministro de Circulación 45.10B 45.10B 45.10B Suministro total 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de CHEF Universe es de $ 23.00K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de CHEF es de 45.10B, con un suministro total de 100000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 50.90K.