Precio de Central Bank Digital Currency Memecoin hoy

El precio actual de Central Bank Digital Currency Memecoin (CBDC) hoy es $ 0, con una variación del 1.03% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CBDC a USD es $ 0 por CBDC.

Central Bank Digital Currency Memecoin actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 41,634, con un suministro circulante de 100.00B CBDC. Durante las últimas 24 horas, CBDC cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, CBDC experimentó un cambio de -0.12% en la última hora y de +5.39% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Central Bank Digital Currency Memecoin (CBDC)

Cap de mercado $ 41.63K$ 41.63K $ 41.63K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 41.63K$ 41.63K $ 41.63K Suministro de Circulación 100.00B 100.00B 100.00B Suministro total 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Central Bank Digital Currency Memecoin es de $ 41.63K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de CBDC es de 100.00B, con un suministro total de 100000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 41.63K.