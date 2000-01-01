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Categorías cripto

Descubre categorías y sectores de criptomonedas en MEXC, agrupados por ecosistemas, casos de uso, tecnologías, etc. Las categorías se clasifican según la variación de precio en las últimas 24 horas. Selecciona cualquier categoría para ver sus tokens y su rendimiento reciente en el mercado.

#CategoríaTop al alza
451Ecosistema de la cadena DeepBrain
DBC
----------1452Ecosistema Kroma
LINK
----------1453Ecosistema Terra
AMPLUNA
ROAR
CAPA
----------14454Ecosistema Evmos
STATOM
GRAV
STARS
----------9455Gensyn Ecosystem
AI
USDC.E
----------2456Ecosistema Zilliqa
DMX
SEED
XSGD
----------5457Ecosistema IOTA EVM
USDC.E
WETH
WIOTA
----------8458Ecosistema Base
$SHARBI
SIMMI
BOTCOIN
----------1552459Ecosistema X Layer
GOUT COIN
DOGSHIT
GRODO
----------33460Ecosistema Core
PELL
CLND
ASX
----------11461Ecosistema Redbelly Network
AUDX
AUDM
AUDD
----------6462Ecosistema Massa
MAS
----------1463Tokens de restaking de líquido
RSETH
EZETH
RSWETH
--------$ 9.54M14464Ecosistema Cardano
PBX
$LOBSTER
CRAWJU
----------60465Stablecoin puenteada
USDC.N
HUSDC
USDC.E
--------$ 1.19B17466Ecosistema Mode
EZETH
MODE
WRSETH
----------24467Ecosistema Linea
$CROAK
SIDUS
LINDA
----------58468Ecosistema Lens
LINK
----------1469Ecosistema Astar zkEVM
BONSAICOIN
----------1470Doma Ecosystem
USDC.E
----------1471Ecosistema Morph L2
BGB
USDE
AUDX
----------10472Ecosistema Immutable zkEVM
IMX
WIMX
GOG
----------13473Ecosistema Oasys
WOAS
STOAS
SGC
----------5474Ecosistema de red Boba
USDC
ACX
OMG
----------7475Ecosistema SmartBCH
WBCH
----------1476Ecosistema de red Voi
VOI
----------1477Ecosistema Bitlayer
UNIBTC
PELL
BTR
----------5478Ecosistema Oasis Emerald
LUNC
AVAX
WBTC
----------4479Ecosistema clásico de Ethereum
WETC
USC
----------2480Ecosistema Theta
TDROP
WBNB
MTRG
----------4481Ecosistema de red de Constellation
DOR
UP
----------2482Ecosistema VeChain
B3TR
SHA
VTHO
----------6483Ecosistema Celo
ETHIX
EURM
JMPT
----------45484Ecosistema Bittensor EVM
LINK
WTAO
----------2485Ecosistema World Chain
POOL
BOWSER
DNA
----------18486Ecosistema Hedera
WETH
XBONZO
HCHF
----------34487Ecosistema Oraichain
ORAIX
AIRI
OCH
----------3488Ecosistema Vanar Chain
VANRY
----------1489Ecosistema Blast
BEPE
OHNO
BAG
----------32490Ecosistema Osmosis
STARS
ROAR
GRAV
----------90491Ecosistema Abstract
ABBY
BOOST
PLANB
----------40492Ecosistema Tron
JM
USDWON
ZAPO
----------81493Ecosistema Sonic SVM
SONIC
----------1494ETH restakeado líquido
PZETH
YNETHX
CMETH
--------$ 29.88K3495SOL restakeado líquido
EZSOL
SSOL
KYSOL
--------$ 8.88K3496Ecosistema Stacks
ALEX
USDH
VELAR
----------13497Anubis Ecosystem
USDC
BNB
ETH
----------4498Ecosistema Botanix
STBTC
USDC.E
WETH
----------5499Ecosistema Wanchain
ZOO
WANBTC
WANETH
----------3500SOL en staking líquido
BNSOL
STSOL
BBSOL
--------$ 17.52M27

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son las categorías y los sectores de las criptomonedas?
Las categorías de criptomonedas agrupan los activos digitales según características comunes, como tecnología subyacente, casos de uso o ecosistemas. Esta clasificación ayuda a los usuarios a navegar fácilmente por el mercado y a seguir nichos específicos como DeFi, Memecoins o blockchains de capa 1.
¿Puede una sola criptomoneda pertenecer a varias categorías?
Sí. Dado que los activos digitales suelen poseer múltiples funciones, un solo token puede abarcar varios sectores. Por ejemplo, Ethereum se clasifica como una cadena de bloques de capa 1, pero también es una parte fundamental de las categorías de contratos inteligentes e infraestructura Web3.
¿Se añaden nuevas categorías de criptomonedas con el tiempo?
Por supuesto. La industria Web3 es muy dinámica. A medida que surgen nuevas innovaciones tecnológicas, protocolos o tendencias de mercado, actualizamos continuamente nuestro índice y añadimos nuevos sectores para reflejar con precisión el panorama criptográfico en constante evolución.
¿Cómo puede ayudarme la revisión de las categorías de criptomonedas a descubrir oportunidades de trading?
Al monitorear los sectores de criptomonedas, puedes identificar flujos de dinero y tendencias emergentes del mercado. Cuando una narrativa específica cobra fuerza, consultar la categoría te permite comparar rápidamente el rendimiento de tokens relacionados y aprovechar las rotaciones del sector.

Aviso legal

Todas las categorías de criptomonedas, reglas de clasificación y datos de mercado en esta página provienen de terceros independientes. MEXC no garantiza la exactitud ni la actualidad de esta información. La inclusión de sectores no constituye un respaldo ni una recomendación de inversión. Todo el contenido tiene fines meramente informativos y no constituye asesoramiento financiero. El trading de criptomonedas conlleva un alto riesgo; realiza tu propia investigación (DYOR).